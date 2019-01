To niezbędny krok w celu ograniczenia bardzo agresywnego rozprzestrzeniania się w ostatnich miesiącach afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce i krajach UE oraz w celu ochrony unijnych rolników i konsumentów"- powiedział RMF FM przedstawiciel Komisji Europejskiej o planach odstrzału dzików w Polsce. Radio przypomina, że ASF to "wirusowa, zakaźna choroba", która jest "śmiertelna dla trzody chlewnej i dzików już spowodowała ogromne straty gospodarcze".

Mamy do czynienia z bardzo agresywnym rozprzestrzenianiem się wirusa - usłyszała w piątek od jednego z urzędników KE dziennikarka RMF FM. Jeżeli nie uda powstrzymać rozwoju ASF w Polsce, to całej Unii może grozić blokada handlu wieprzowiną ze strony zagranicznych partnerów - dodał przedstawiciel KE. Radio wyjaśnia, że to by oznaczało ogromne straty gospodarcze, gdyż eksport wieprzowiny stanowi 58 proc. całkowitego eksportu mięsa z UE, którego Polska jest jednym z ważnych producentów. Walka z ASF stała się dla Unii wręcz dramatycznie pilna, bo ASF zagraża produkcji mięsa wieprzowego w Polsce i w całej Unii - zaznacza RMF.

"Działania polskich władz zdaniem Brukseli są zgodne z przepisami i zaleceniami podjętymi przez kraje UE między innymi podczas ostatniej konferencji ministerialnej, która odbyła się trzy tygodnie temu (19 grudnia)" - pisze radio. Przypomina równocześnie, że "przyjęto wówczas rekomendacje w sprawie +długoterminowego zarządzania populacją dzików+". "W dokumencie znajduje się jasne stwierdzenie, że populacja dzików rozwinęła się w niektórych krajach +w sposób niekontrolowany+ i jest istotną przyczyną +rozprzestrzeniania się i utrzymywania ASF+. Uzgodniono wówczas, że jednym ze skutecznych sposobów walki z ASF jest +odpowiedni odstrzał dzików+" - czytamy w materiale RMF.