Jak wyjaśniła, jeżeli jakakolwiek firma przekłada ofertę szkolenia, które jest skierowane do konkretnej grupy docelowej - w tym przypadku do sędziów, asesorów i referendarzy - to oferta ta jest rozsyłana do grupy docelowej. Gdyby do sądu wpłynęła oferta z innej instytucji, to prezes sądu też by ją rozesłała do grupy docelowej do wiadomości i ewentualnego wykorzystania.

W poniedziałek portal Onet napisał, że mianowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka rozesłała do prezesów podległych jej sądów rejonowych zaproszenia na szkolenie organizowane przez prywatną szkołę o. Tadeusza Rydzyka w Toruniu.

Temat szkolenia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu to "Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji i negocjacji dla sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych". Celem szkolenia – czytamy w zaproszeniu – jest "aktualizacja i podniesienie szeroko pojętej jakości komunikacji na sali sądowej, poprawa wizerunku sądów i sędziów oraz działania na rzecz wzrostu zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości".

Szkolenie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej. Na stronie internetowej toruńskiej szkoły znajduje się informacja, że udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na stronach Onetu czytamy, że środki – blisko 3 mln zł – na szkolenia uczelnia o. Rydzyka uzyskała za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Dziennikarka Onetu Magdalena Gałczyńska dodaje, że "do czasu objęcia władzy przez PiS edukacją sędziów w zakresie wystąpień medialnych zajmowała się Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie".