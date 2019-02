- Każde z tych spotkań było dla mnie ważne. Każde z nich poszerzyło moją wiedzę i jeszcze bardziej uwrażliwiło na doświadczoną krzywdę – powiedział abp Stanisław Gądecki po spotkaniach z osobami pokrzywdzonymi przez nadużycia seksualne ze strony duchownych. Zaznaczył, że takie spotkania będą kontynuowane.

- Przed kilku tygodniami – za pośrednictwem kurii diecezjalnych i zakonnych – zaprosiłem na spotkania osoby pokrzywdzone w sferze seksualnej w dzieciństwie lub w młodości przez duchownych, których sprawy zakończyły się w procesach kanonicznych. Jestem wdzięczny wszystkim 28 osobom, które przyjęły zaproszenie. Z częścią z nich już się spotkałem, terminy kolejnych spotkań będą sukcesywnie uzgadniane – zaznaczył abp Stanisław Gądecki.

- Osoby zaproszone prosiły mnie o zachowanie całkowitej dyskrecji i w związku z tym spotkania miały charakter indywidualny i prywatny. Z tej racji nie może być mowy o ujawnianiu szczegółów tych rozmów - podkreślił abp Gądecki.

Dodał, że na każde spotkanie było przewidziane sporo czasu, a niektóre z nich znacznie się przedłużyły. - Myślę, że były one bardzo potrzebne zarówno osobom zaproszonym, jak i mnie osobiście oraz ojcu Adamowi Żakowi, koordynatorowi Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży - zaznaczył w komunikacie przewodniczący KEP.

Arcybiskup podkreślił, że każde z tych spotkań było dla niego ważne. - Każde z nich poszerzyło moją wiedzę i jeszcze bardziej uwrażliwiło na doświadczoną krzywdę. Te spotkania utwierdziły mnie w przekonaniu o słuszności różnych inicjatyw podjętych do tej pory przez Konferencję Episkopatu Polski oraz o konieczności jeszcze bardziej intensywnej pracy, aby właściwie odpowiadać na bolesne fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz zapobiegać podobnym w przyszłości - oświadczył abp Gądecki po spotkaniu z osobami pokrzywdzonymi na tle seksualnym przez duchownych.

- Ból i cierpienie osób pokrzywdzonych wymagają od wszystkich – od biskupów i przełożonych zakonnych, od duchownych i świeckich - bezwarunkowego zaangażowania w proces zgłaszania, wysłuchiwania, naprawy i zapobiegania tego rodzaju przestępstwom - podkreślił przewodniczący KEP.

Na zakończenie komunikatu abp Gądecki zwraca się w imieniu wspólnoty Kościoła do sprawców: Wzywam was do rachunku sumienia, do uznania waszej odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi za popełnione grzechy i przestępstwa oraz do nawrócenia. Wasze czyny niszczą młodych i Kościół oraz zaciemniają blask Ewangelii.

Arcybiskup zwraca się też z prośbą do wszystkich wiernych "o włączenie się w gorącą modlitwę w intencji osób pokrzywdzonych oraz o nawrócenie sprawców".