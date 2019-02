Do kradzieży doszło w listopadzie ub. roku, ale dopiero teraz złodzieja udało się zatrzymać. Jak tłumaczyła w poniedziałek PAP mł.asp. Karolina Smardz-Dymek z KPP w Chodzieży, naczepa została ukradziona ze stacji paliw w Chodzieży; cała załadowana była paletami z chipsami.

Wyjaśnianiem sprawy zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego. To oni ustalili, że sprawcą kradzieży jest mieszkaniec powiatu świdwińskiego. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, do którego się przyznał i złożył wyjaśnienia. Wiadomym jest, że ma on przeszłość kryminalną – powiedziała Smardz-Dymek.

Jak dodała, mężczyzna w swoich wyjaśnieniach wskazał, że w momencie kradzieży nie miał świadomości, co znajduje się w naczepie. Policji nie udało się odzyskać chipsów.

W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec 51-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru oraz poręczenia majątkowego. Za wejście w konflikt z prawem grozi mu do 5 lat więzienia – zaznaczyła Smardz-Dymek.

Policja podała, że sprawa ma charakter rozwojowy.