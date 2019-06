Polska znajdzie się w zasięgu słabego wyżu znad Zatoki Pomorskiej, w ciepłej polarnej morskiej masie powietrza, jedynie na południowym wschodzie kraju początkowo zaznaczy się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie nieznacznie rosnąć.

W poniedziałek w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu przelotne opady deszczu, w górach również burze. Prognozowana suma opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 24 st. do 27 st., chłodniej na północy kraju, nad morzem i w rejonach podgórskich, tam od 19 st. do 23 st. Wiatr na zachodzie słaby, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. W rejonach podgórskich Małopolski i Podkarpacia przelotne opady deszczu. Na Pomorzu nad ranem miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 9 st. na Suwalszczyźnie, około 12 st. w centrum, do 14 st., 15 st. na południu, zachodzie i nad morzem. Wiatr na zachodzie słaby zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, w górach przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. na Pomorzu Wschodnim, około 24 st. na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu do 28 st. na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 25 st. Wiatr słaby, po południu okresami umiarkowany, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później bezchmurnie. Temperatura minimalna 13 st. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

W dzień w stolicy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 27 st. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni.