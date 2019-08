W uroczystości wzięli udział absolwenci, którzy uczestniczyli w pierwszej edycji programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".

Minister dziękując zgromadzonym za to, że wiążą swoją przyszłość z Wojskiem Polskim, powiedział: Bardzo się cieszę z waszej konsekwencji, z waszego wyboru życiowego. To niewątpliwie wzmacnia możliwości obronne RP - wasza decyzja, wasza determinacja, wasze zaangażowanie, wasza odwaga. Jesteście młodym pokoleniem. To wy przejmiecie ster rządów w naszym kraju. Musicie być przygotowani, by sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed Polską.

Jego zdaniem, niezwykle istotne dla przyszłych pokoleń jest "wychowanie w poczuciu patriotyzmu, w poczuciu służby dla Polski, dla naszej wspólnoty narodowej, dla nas wszystkich".

- Polska może rozwijać się wtedy, kiedy będzie bezpieczna. Dziś jest bezpieczna, ale trzeba patrzeć w perspektywie dłuższej - mówił szef MON.

Kierując swoje słowa do zgromadzonych, Błaszczak powiedział, że zadaniem jego, rządu i premiera Mateusza Morawieckiego "jest stwarzanie warunków do rozwoju Wojska Polskiego i do waszego osobistego rozwoju". - Żebyście mogli nabywać umiejętności, kształtować postawy, żebyście mogli stać na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny - dodał.

Ministrowi, nauczycielom, dowódcom, kolegom i rodzicom - w imieniu absolwentów - podziękował elew Kacper Sikora. Zapewnił, że mundur żołnierza Wojska Polskiego będą nosić z dumą i godnością.

Podczas pikniku mieszkańcy i rodziny składających przysięgę absolwentów mogli spotkać się z żołnierzami i zobaczyć prezentacje kilkunastu sztuk ciężkiego sprzętu wojskowego m.in. czołg Leopard, Rosomaki, a także wyrzutnie rakiet i samobieżne armatohaubice. Na kilkudziesięciu stoiskach promocyjnych prezentowały się jednostki wojskowe, m.in GROM, pokazujący wyposażenie specjalne.

Organizatorzy zapewnili też atrakcje dla dzieci, występ orkiestry dętej oraz poczęstunek. Promowano też nową książkę "Kotły i menażki żołnierskie. Smaki dawniej i dziś", którą można było otrzymać za odpowiedź na trzy konkursowe pytania.

Piknik w parku w Raszynie potrwa do popołudnia.