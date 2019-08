"Malutka kulka cieszy najbardziej, znaleziona w trawie jest jak zdobycz. Igor nie miał szczęścia. Porwano Go z zielonego zakątka. Zabrano wbrew woli. Oddano na ZABAWKĘ. Służył dzieciom jako piłka do kopania, torba do noszenia za uszy" - opisują weterynarze z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu.

Po tym jak zając w bardzo złym stanie trafił do ośrodka, walka o jego życie trwała kilkanaście godzin. Badanie wykazało, że zwierzę miało złamanie i urazy wewnętrzne. Do tego wszystkiego dochodzi niedożywienie i ogromny stres.

"I choć stan Igora nieco się poprawił, to jego leczenie nadal trwa" - podaje Super Express.

Każdy może wesprzeć leczenie Igora pod adresem - https://pomagam.pl/igorofiaradzieci.