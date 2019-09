Chodzi o stacje Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. W tym tygodniu wojewoda informował, że pozytywnie zakończyły się kontrole na wszystkich stacjach II linii metra na Targówku, W piątek podczas konferencji prasowej przekazał, że pozwolenie na ich użytkowanie zostało wydane.

Jak przekazał Zdzisław Sipiera decyzja w tej sprawie została podpisana w czwartek popołudniu. W dniu dzisiejszym możemy już ogłosić, że 6 decyzji (3 pozwalające na użytkowanie metra oraz 3 decyzje dotyczące wentylatorni - red.) są wydane, obowiązujące, udzielają pozwolenia miastu stołecznemu Warszawa na użytkowanie metra - powiedział podczas konferencji wojewoda mazowiecki.

Z kolei Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru budowlanego Marzena Dębowska dodała, że pozwolenie na użytkowanie stacji jest warunkowe, co oznacza, że inwestor, czyli miasto zobowiązane jest m.in. do demontażu tymczasowych instalacji służących do budowy metra, a także do wykonania niezbędnych robót uszczelniających w ciągu trzech lat.