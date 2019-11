W związku z uroczystościami państwowymi na pl. Piłsudskiego plac i okoliczne ulice będą zamknięte dla ruchu w godz. 11-14. W godz. 11.20-11.40 odbędzie się ponadto przemarsz poddziałów wojskowych na trasie: pl. Teatralny, Senatorska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście, Królewska, pl. Piłsudskiego. Po uroczystościach żołnierze przemaszerują ulicami: Królewska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Al. Jerozolimskie przed Muzeum Wojska Polskiego. Następnie w godz. 14-20, na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się Festiwal Niepodległa.

Cały dzień z parkowania wyłączone będą ulice: Tokarzewskiego-Karaszewicza wraz z parkingami przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawskiego, parking na pl. Małachowskiego przed Galerią Zachęta, parking przed Hotelem Europejskim od strony pl. Piłsudskiego, Canaletta, parking przed Teatrem Wielkim na pl. Teatralnym, Królewska od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej, Ossolińskich, Wierzbowa, Moliera, Focha, Fredry, al. 3 Maja od Kruczkowskiego do Muzeum Wojska Polskiego.

W poniedziałek po godz. 11 u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Stawki wystartuje Bieg Niepodległości, którego uczestnicy najpierw pobiegną jezdniami prowadzącymi w kierunku ronda Zgrupowania AK "Radosław", w ciągu ulic: al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości. Następnie zawrócą na skrzyżowaniu z ul. Rakowiecką i pobiegną jezdniami prowadzącymi w kierunku Mokotowa, w ciągu ulic: al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II. Na skrzyżowaniu z Al. Jerozolimskimi zawodnicy będą biegli wiaduktami.

Od godz. 5 do 15 zostanie wyłączona z ruchu al. Jana Pawła II w obu kierunkach na odcinku od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Anielewicza, Stawki od Smoczej do Dzikiej oraz południowa jezdnia Słomińskiego od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do wysokości ul. Pamiętajcie o Ogrodach.

O godz. 10 zamknięte zostaną pozostałe ulice obejmujące trasę biegu. Ruch ulicami poprzecznymi: al. +Solidarności+, Grzybowską, Świętokrzyską i Prostą, Al. Jerozolimskimi, Koszykową i Stefana Batorego zostanie wstrzymany na czas biegu i zostanie przywrócony po przebiegnięciu ostatniego zawodnika - czytamy w informacji urzędu miasta Warszawy.

Jak dodano, podczas przygotowań do biegu i samych zmagań zmienią się trasy autobusów i tramwajów. Od godziny 5 objazdami będą jeździły autobusy linii: 157, 409 i 500. Ponadto od godz. 9.30 linii: 107, 111 i 180, a od godziny 10 dodatkowo linii: 102, 105, 109, 119, 128, 143, 151, 157, 159, 160, 167, 171, 174, 175, 178, 190, 200 i 520.

W poniedziałek odbędzie się także X "Marsz Niepodległości". W tym roku organizowany jest pod hasłem "Miej w opiece Naród cały!" pochodzącym z pieśni maryjnej "Z dawna Polski Tyś Królową". Jego organizatorzy podkreślają, że nasza tożsamość narodowa jest nierozłączna z wiarą katolicką.

Według planu marsz ruszy o godz. 14 z ronda Dmowskiego, przejdzie Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na błonia przy Stadionie Narodowym.

O tej samej godzinie swoją demonstrację mają rozpocząć uczestnicy Marszu Antyfaszystowskiego "Za wolność Waszą i naszą!". Organizują go Koalicja Antyfaszystowska, Akcja Demokracja, Antyfaszystowska Warszawa, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Studencki Komitet Antyfaszystowski oraz przestrzeń inicjatyw "Syrena". Uczestnicy Marszu przejdą z placu Unii Lubelskiej ulicą Marszałkowską, pl. Konstytucji, Piękną i Al. Ujazdowskimi na plac Trzech Krzyży.

Ogółem - włączając w to "Marsz Niepodległości" oraz Marsz Antyfaszystowski - warszawski ratusz zarejestrował dziesięć zgromadzeń, z czego większość jest małych - ma w nich wziąć udział od kilku do kilkudziesięciu osób - stacjonarnych, niepowodujących jakichkolwiek utrudnień. Takie informacje przekazała w czwartek dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stołecznego ratusza Ewa Gawor.

W związku z zaplanowanymi imprezami w poniedziałek przez cały dzień nie będą jeździły tramwaje linii: 13, 14, 22, 25 i 31. Zawieszone będą również skrócone kursy składów linii 17. Zmienią się trasy lub na wybranych odcinkach zostanie zawieszone kursowanie linii: 4, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 33 i 35. Uruchomiona zostanie również zastępcza linia tramwajowe "Z" kursująca z Wyścigów na PKP Służewiec oraz autobusowa Z-4 kursująca na trasie Metro Wilanowska – Puławska – Rakowiecka – Metro Pole Mokotowskie – al. Niepodległości – Madalińskiego – Wołoska – Woronicza – Samochodowa – Domaniewska – Woronicza – Boboli – Rakowiecka – Metro Pole Mokotowskie – Rakowiecka – Puławska – Metro Wilanowska.

Spodziewane są również zmiany tras linii autobusowych: 102, 105, 107, 109, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 138, 143, 146, 147, 151, 157, 158, 159, 160, 162, 166, 167, 171, 174, 175, 178, 180, 185, 190, 195, 200, 202, 222, 409, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 509, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525 i N46.

Miasto zachęca do korzystania z metra, które będzie jeździło w tym czasie częściej. W godzinach 11 – 19 na linii M1 pociągi metra będą podjeżdżały na perony co ok. 4 minuty, a na M2 – co ok. 5 minut.

Pasażerowie będą mogli również wybrać połączenia kolejowe. W poniedziałek w godz. 4– 24 wszystkie bilety ZTM będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich na obszarze I i II strefy biletowej oraz w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i PKP Intercity na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia.

Z kolei bilety KM honorowane będą we wszystkich pojazdach ZTM na obszarze I i II strefy biletowej oraz w pociągach ŁKA i PKP IC na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia. Bilety ŁKA ważne będą w pociągach KM, SKM i PKP Intercity na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia oraz w autobusach i tramwajach kursujących ciągami ulic pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Bilety PKP IC ważne będą w pociągach KM i SKM na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia oraz w autobusach i tramwajach kursujących ciągami ulic pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia.

Szczegółowe informacje o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej dostępne są m.in. na stronie http://www.um.warszawa.pl/.

W związku z utrudnieniami policja przed wjazdem do Warszawy radzi kierowcom zapoznać się z trasami przemarszów i miejscami poszczególnych wydarzeń.

Zanim przyjedziemy do Warszawy warto zapoznać się z powstałymi zmianami w organizacji ruchu. O tym mówią media, informacje takie są również zarówno na stronie miasta jak i w linku zamieszczonym na stronie Komendy Stołecznej Policji - powiedział PAP rzecznik prasowy KSP nadkom. Sylwester Marczak.

Marczak podkreśla, że policjanci obecni na ulicach Warszawy będą pomagać kierowcom w poruszaniu się po mieście. Zdecydowanie będziemy pomagać kierowcom. Przy tego typu uroczystościach najczęściej nasza służba polega przede wszystkim na pomaganiu obywatelom - zapewnia Marczak. Udzielamy wszelkiej pomocy, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jesteśmy od tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, które postanowią świętować - podkreśla.