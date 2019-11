List poparcia do nowej KRS zażądał sędzia, który do Sądu Okręgowego w Olsztynie został delegowany z sądu rejonowego. Sędzia rozpoczął delegację 1 września tego roku i miał orzekać w Sądzie Okręgowym do końca lutego 2020 roku. "W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo z ministerstwa sprawiedliwości, że delegacja temu sędziemu została cofnięta. Resort powołał się na art. 70 Ustawy o ustroju sądów powszechnych, który mówi o tym, że resort w każdej chwili może cofnąć delegację" - powiedziała PAP Żegarska. Sędzia, któremu cofnięto delegację w poniedziałek służbowo przebywał w Białymstoku na zgromadzeniu sędziów sądów apelacji białostockiej.

Za bulwersujące należy uznać to, co zrobił minister sprawiedliwości, który odwołał delegację dla sędziego, który zażądał od Kancelarii Sejmu informacji dotyczących tzw. list poparcia, jakie zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego powinny być upublicznione. Za bulwersujące należy również uznać wszelkiego typu groźby kierowane przez przedstawicieli obozu władzy związanych ze Zbigniewem Ziobro w stosunku do polskich sędziów - oświadczył szef klubu PO, Borys Budka.

Mam tutaj na myśli niedopuszczalne, w mojej ocenie, wypowiedzi wiceministrów sprawiedliwości, którzy grożą polskim sędziom postępowaniami dyscyplinarnymi właśnie za to, że sędziowie chcą być niezwiśli, chcą działać niezależnie i chcą wykonać orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE - dodał wiceszef PO. Zdaniem Budki, tego typu działania ze strony przedstawicieli obecnej władzy można uznać za godzące w polską rację stanu, za godzące w interes Polek i Polaków, który sprowadza się do tego, że Polacy mają prawo do niezależnego wymiaru sprawiedliwości, do niezawisłych sędziów, a rząd PiS ma obowiązek dostosować się do orzeczenia TSUE i nie podejmować żadnych działań, które szkalują polskich sędziów.

Według polityka Platformy, odwołanie z delegacji do sądu okręgowego sędziego, który nakazał opublikowanie list poparcia członków KRS, należy uznać za jedną z kolejnych szykan ze strony przedstawicieli rządu w stosunku do polskich sędziów. Sędziów, którzy zgodnie z orzeczeniem TSUE mają nie tylko prawo, ale i obowiązek, pytać o niezawisłość sędziów, którzy zostali powołani przez prezydenta na wniosek neo KRS, wybranej w sposób niezgodny z konstytucją i niezgodnie z prawem europejskim – dodał.

W sobotę rzecznik prasowy olsztyńskiego sądu okręgowego Agnieszka Żegarska przekazała, że w toku jednego z cywilnych postępowań odwoławczych olsztyński sąd uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do tego, aby w pierwszej instancji orzekać w tej sprawie. W tym celu Sąd Okręgowy nakazał szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków KRS.