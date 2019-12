Nie mam żadnej wątpliwości, że w Warszawie taka ulica (Lecha Kaczyńskiego – PAP) powinna być – powiedział w Radiu Zet wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Zaznaczył, że nadawanie ulicom patronów nie leży w jego gestii, ale w kompetencji władz lokalnych.

Zaapelował do prezydenta Rafała Trzaskowskiego i mającej większość w Radzie Warszawy Koalicji Obywatelskiej o nadanie imienia Lecha Kaczyńskiego jednej z ważniejszych ulic w stolicy. Zwracam się do wszystkich, którzy mogą mnie w ten sposób wysłuchać (prezydenta Trzaskowskiego i radnych - PAP). Proszę o rozważenie przywrócenia patronatu profesora Lecha Kaczyńskiego, byłego prezydenta Rzeczpospolitej, ale także zasłużonego dla stolicy prezydenta Warszawy. On zasługuje nie na jakąś uliczkę na peryferiach, tylko na dużą ulicę w centrum miasta – powiedział Radziwiłł.

Pytany przez dziennikarza, czy należałoby nadać obecnej al. Armii Ludowej nazwę ul. Lecha Kaczyńskiego, odpowiedział: Czy to będzie ta ulica czy jakaś inna, to naprawdę nie ma znaczenia. Dodał jednak, że "jeżeli chodzi o patronat Armii Ludowej, to należy się zastanowić, czy ona powinna mieć dużą ulicę w Warszawie".

Spór o nadanie nazwy ul. Lecha Kaczyńskiego al. Armii Ludowej trwał w stolicy wiele lat. Ostatecznie, w grudniu ubiegłego roku w wyniku decyzji NSA została uchylona zmiany nazwy al. Armii Ludowej na ul. Lecha Kaczyńskiego.