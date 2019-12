Warszawski sędzia Sławomir B. stracił immunitet. Izba Dyscyplinarna SN zgodziła się też na to, by pozbawić go wolności, jeśli stawiający mu zarzuty korupcyjne prokurator uzna za stosowne wystąpienie z takim wnioskiem - informuje piątkowa "Rzeczpospolita".

Jak podaje dziennik, wniosek prokuratury miał związek ze śledztwem przeciw syndykowi podejrzanemu o udzielenie sędziemu korzyści majątkowych w zamian za podejmowanie korzystnych decyzji procesowych. Według śledczych dopuścił się ośmiu przestępstw o charakterze korupcyjnym. Przestępstwo, którego nie było. TVP Info: Były sędzia Wojciech Ł. usłyszy zarzuty Zobacz również Gazeta pisze też, że w śledztwie prokuratura zebrała dowody, że Sławomir B. jako sędzia w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie żądał i przyjmował korzyści majątkowe od ustalonego syndyka, czym dopuścił się przestępstw korupcyjnych. Grozi za nie kara pozbawienia wolności od 8 do 10 lat.