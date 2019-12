Dzisiaj sąd na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy wobec 21-latka zatrzymanego wczoraj przez policjantów. To drugi areszt w sprawie ataku na aktywistów z grupy Food Not Bombs 22 grudnia - poinformowała na Twitterze Komenda Stołeczna Policji.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński, mężczyźnie przedstawiono trzy zarzuty, w tym publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa (art. 256 kk), znieważenia osoby, która zwróciła mu uwagę na niewłaściwe zachowanie(art. 216 kk) oraz zmuszania pokrzywdzonych przemocą do określonego zachowania (art. 191 par 1 kk).

Prokurator Łapczyński zaznaczył, że w przypadku czynów z art. 216 kk i art. 191 par. 1 kk zarzuty dotyczą popełnienia przestępstw w warunkach występku chuligańskiego. Ponadto czyn z art. 216 kk - ścigany z oskarżenia prywatnego - prokurator objął ściganiem z urzędu.

Po wykonaniu czynności z podejrzanym prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Jeśli chodzi o przesłanki wniosku, to przede wszystkim obawa matactwa procesowego wobec zarzucenia mu czynów wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami - zaznaczył prok. Łapczyński. Jak dodał, podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień.

22 grudnia członkowie organizacji Food Not Bombs (FNB) rozdawali przed wejściem do stacji metra Centrum w Warszawie posiłki potrzebującym. Na nagraniu umieszczonym na koncie FNB na Facebooku widać, jak trzech mężczyzn podchodzi do osób z tej organizacji i niszczy im baner. Oblano nas gazem, poszarpano oraz zwyzywano - podali na Facebooku działacze. Napastnicy mieli też wznosić nazistowskie gesty i okrzyki oraz atakować przypadkowych przechodniów.

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali w związku ze sprawą 16-latka. Następnego dnia zatrzymali 22-latka. Temu drugiemu śledczy przedstawili siedem zarzutów, w tym publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa. Sąd na wniosek prokuratury aresztował go na trzy miesiące.

W poniedziałek śródmiejscy policjanci zatrzymali ostatniego z podejrzanych o zaatakowanie aktywistów.

Jedzenie Zamiast Bomb (ang. Food Not Bombs) to inicjatywa polegająca na rozdawaniu potrzebującym wegetariańskich lub wegańskich posiłków. Akcjom towarzyszy przekaz antywojenny.

Ruch Food Not Bombs powstał w latach 80. w Wielkiej Brytanii. W Polsce rozdawanie posiłków w ramach FNB odbywa się w większych miastach; w Warszawie w każdą niedzielę o godz. 18 przy stacji metra Centrum.