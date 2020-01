O prowadzonym w tej sprawie śledztwie poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. Witold Błaszczyk.

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie prowadzi piotrkowska Prokuratura Rejonowa. Zatrzymanej osobie, która ukończyła 17. rok życia przedstawiono zarzut zgwałcenia osoby małoletniej, tj. czynu zabronionego z art. 197 par. 3 Kodeksu Karnego. W stosunku do podejrzanego prokuratura wystąpiła do sądu o areszt tymczasowy i sąd taki wniosek uwzględnił – powiedział prok. Błaszczyk.

Dodał, że przestępstwo doprowadzenia przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem innej osoby poniżej 15 lat do obcowania płciowego zagrożone jest karą do 15 lat więzienia.

Rzecznik potwierdził, że do gwałtu na 9-latku doszło w Woli Krzysztoporskiej w powiecie piotrkowskim. Jak jednak zaznaczył, że względu na charakter śledztwa nie może ujawnić więcej szczegółów. To przestępstwo o charakterze seksualnym i podlega wyłączeniu jawności. Do tego pokrzywdzonym jest osoba małoletnia – wyjaśnił.

Komendant Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. mł. insp. Krzysztof Mikułowski poinformował PAP, że 13 stycznia do piotrkowskiej policji wpłynęło zawiadomienie dotyczące "innej czynności seksualnej na szkodę małoletniego".

Policjanci wykonali czynności w niezbędnym zakresie i całość materiału dowodowego przekazali do prokuratury. Nie ujawniamy szczegółów zdarzenia – zaznaczył.

Według lokalnych mediów do gwałtu na 9-latku doszło w piwnicach budynku socjalnego na terenie Woli Krzysztoporskiej, zamieszkałego przez ponad 20 rodzin. Sprawca i ofiara znali się.