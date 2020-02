Jak podało IMGW, śnieg będzie padał w górskich regionach w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Szacuje się, że przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 25 cm.

W województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim pojawią się także zawieje śnieżne niesione przez północno-zachodni i północny wiatr. W porywach może wiać do 70 km/h.

Alert IMGW obowiązuje do godz. 10 rano w środę. Kierowcy i pieszy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie warunków, które sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Jak podaje IMGW, nad Europą Zachodnią dominuje wyż znad Francji i Wysp Brytyjskich. Nad Rumunią i Morzem Czarnym obecny jest głęboki niż z frontami atmosferycznymi. Polska jest w klinie wspomnianego wyżu, tylko południe kraju jest początkowo pod wpływem zatoki niżowej. Z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1008 hPa i będzie rosnąć.

W środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami we wschodniej połowie kraju oraz na północy rozpogodzenia. Przelotne opady śniegu na północnym wschodzie oraz na południu. Na obszarach podgórskich oraz w Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Temperatura maksymalna od -1 st., 0 st. na wschodzie do 4 st., 5 st. nad morzem oraz na zachodzie, tylko na Podhalu około -2 st. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, na południowym wschodzie okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, na obszarach podgórskich Karpat do 65 km/h, północy i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 120 km/h, słabnące do 80 km/h, w Tatrach porywy do 90 km/h i tam wiatr będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, stopniowo od północy wzrastające do dużego. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na północy przechodzące w deszcz. Temperatura minimalna od -6 st. na południowym wschodzie, około -2 st. w centrum, do 3 st. nad morzem; chłodniej tylko w kotlinach karpackich, od -9 st. do -7 st. W północnej połowie kraju i na wschodzie temperatura minimalna wystąpi w pierwszej połowie nocy. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h i tam wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu i w centrum opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w deszcz, na pozostałym obszarze na ogół opady deszczu. Na południowym wschodzie miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm. Temperatura maksymalna od -1 st. na Podhalu i 1 st. na południowym wschodzie, około 4 st. w centrum, do 6 st. nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami dość silny, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach wiatr w porywach do 90 km/h, powodował będzie zamiecie śnieżne.

W Warszawie w środę zachmurzenie będzie przeważnie małe. Okresami zachmurzenie umiarkowane i duże oraz niewielka możliwość przelotnych opadów śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, po południu słaby, północny i północno-zachodni. W nocy ze środy na czwartek początkowo będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, potem stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego. W drugiej połowie nocy słabe opady śniegu, nad ranem możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna -1 st.; wystąpi w pierwszej połowie nocy, później stopniowy wzrost temperatury o około 2 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w drugiej połowie nocy porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W czwartek zachmurzenie będzie całkowite, wieczorem możliwe większe przejaśnienia. Okresami słabe opady deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna 5 st. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni.