Dzisiaj są walentynki i chcemy pokazać naszą miłość i czułość nie tylko do siebie, ale także do przyrody, natury, do Mierzei Wiślanej, która jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce – wyjaśniła uczestniczka akcji Mayra Wojciechowicz.

Rudolf Robak wytłumaczył, że ich akcja została zainspirowana przez Johna Lennona i Yoko Ono, którzy w 1969 roku przez siedem dni leżeli w hotelowym łóżku dla pokoju.

Uczestnicy protestu podkreślili, że inwestycja prowadzona jest bezprawnie, bez zgody środowiskowej, wbrew woli mieszkańców i wezwaniu Komisji Europejskiej, by nie rozpoczynać prac nad przekopem.

Około godziny 9 akcja zakończyła się. Policja spisała nazwiska protestujących.

Kanał ma umożliwić żeglugę do portu w Elblągu, do którego dostęp prowadzi wyłącznie przez Cieśninę Piławską w Rosji.