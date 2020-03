Zamknięcie Urzędu Miasta, związane z zagrożeniem koronawirusem, nastąpi w piątek o godzinie 11. Katowicki urząd wojewódzki pracuje w piątek do południa. Już wcześniej dostępność ograniczył urząd marszałkowski. "Urzędnicy będą jednak pracowali, by załatwiać - w miarę możliwości - sprawy mieszkańców drogą telefoniczną, elektroniczną" - poinformował w piątek prezydent Katowic.

Na stronie internetowej Urzędu zamieszczono listę telefonów najważniejszych komórek miejskich, do których należy dzwonić załatwiając poszczególne sprawy.

Ponadto od poniedziałku przy wszystkich budynkach Urzędu Miasta Katowice pojawią się specjalne skrzynki, do których będzie można wrzucać informacje do urzędników z prośbą o kontakt. Przy skrzynkach znajdzie się instrukcja, co i jak można załatwić. Władze miasta wydłużyły do końca maja termin wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości.

W tej trudnej i wyjątkowej chwili liczymy na zrozumienie mieszkańców Katowic i apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń - zaapelował Marcin Krupa.

W woj. śląskim potwierdzono dotąd 11 przypadków zarażenia koronawirusem; w samych Katowicach nie ma dotąd takiego przypadku. Z taką sytuację należy się jednak liczyć w każdej chwili, gdyż w opinii Ministra Zdrowia liczba osób zarażonych będzie w najbliższych dniach szybko rosnąć - ocenił Krupa.

W komunikacie do mieszkańców prezydent miasta zapewnił, że wszelkie służby w Katowicach są postawione w stan szczególnej gotowości. "Komenda Miejska Policji w Katowicach i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach są przygotowane, by w razie konieczności wspierać służby medyczne i Sanepid w realizacji ich zadań. Za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa" - czytamy w komunikacie.

Według władz miasta, obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. Jednym z najważniejszych zaleceń wszelkich służb epidemiologicznych jest silna rekomendacja pozostawania w domach i ograniczenia spotkań, dużych zbiorowisk ludzi.

Dlatego w trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny podjęliśmy decyzję, że do odwołania zostaje zamknięta obsługa mieszkańców Urzędzie Miasta Katowice - podały władze ok. 300-tysięcznych Katowic.

Wcześniej podobne działania podjęło też wiele innych samorządów. M.in. ograniczono dostępność dla klientów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

"Zgodnie z przyjętymi wytycznymi, apelujemy, aby kontakty z pracownikami Urzędu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikami Urzędu będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania pod wskazanymi numerami telefonów" - podał urząd marszałkowski w Katowicach.

Śląski Urząd Wojewódzki będzie w piątek czynny tylko do południa - dotyczy to wszystkich lokalizacji Urzędu w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie oraz delegatur i punktów paszportowych. "Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na naszej stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook" - podał Urząd. W internecie zamieszczono m.in. aktualne zasady odbierania nowych paszportów.