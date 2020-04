Rzeczniczka szpitala Karolina Gajewska ujawniła w czwartek, że o wstrzymaniu przyjęć na oddział ginekologiczno-położniczy szpitala na Józefowie zdecydował zarząd lecznicy.

Jest to podyktowane tym, że u jednej z osób z personelu medycznego wykryto zakażenie koronawisurem. Osoba ta została natychmiast odsunięta od pracy. Przebywa w izolacji domowej – przekazała rzeczniczka.

Według rzeczniczki cały personel oddziału ginekologiczno-położniczego został już przebadany na obecność koronawirusa i wszystkie wyniki są ujemne.

Na razie nie wiadomo, czy koronawirusem od lekarza zaraziły się przebywające na oddziale pacjentki. Gajewska zapowiedziała, że będą one miały wykonywane badania w czwartek.

Według rzeczniczki, wstrzymanie przyjęć ma charakter tymczasowy i prewencyjny. - Pacjentki zgłaszające się do naszego szpitala do porodu będą do odwołania kierowane do szpitali ościennych, w których są porodówki – zapowiedziała Gajewska.

Kilka dni temu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, stanowiący przez kilka tygodni największe w Polsce ognisko koronawirusa, ogłosił, że sytuacja jest opanowana. „Nikt z personelu medycznego i z pacjentów, w których wcześniej stwierdzono obecność SARS-CoV-2, nie przebywa w szpitalu” – mówiła w poniedziałek rzeczniczka szpitala.

Kiedy we wtorek w lokalnych mediach pojawiły się informacje o kolejnych zakażeniach wśród personelu, szpital milczał. Dopiero w czwartek rzeczniczka potwierdził PAP informację, o dwóch nowych przypadkach SARS-CoV-2 u pielęgniarek oddziału chirurgii dziecięcej. Wyszło też na jaw, że pozytywny wynik ma jeden z ginekologów.

W sumie od początku epidemii w szpitalu na Józefowie wykryto SARS-CoV-2 u 226 osób z personelu i pacjentów. W ub. tygodniu szpital poinformował o śmierci jednego ze swoich pracowników, 46-letniego fizjoterapeuty, który zaraził się SARS-CoV-2 w pracy.

Informację o pierwszym przypadku koronawirusa Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu przekazał 18 marca. Zachorował jeden z lekarzy z kadry kierowniczej.