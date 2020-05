Do znieważenia pomników i umyślnego uszkodzenia dwóch budynków doszło w nocy z wtorku na środę.

We wtorek około godz. 4.00 czujny przechodzień zaalarmował patrol Straży Miejskiej, że coś się dzieje przy jednym z pomników w centrum miasta. Funkcjonariusze natychmiast tam pobiegli. Na ich widok dwóch mężczyzn rzuciło się do ucieczki. Po krótkim pościgu strażnicy ujęli jednego z nich i przekazali patrolowi policji. Jak się okazało to niespełna 20-letni mieszkaniec powiatu nowomiejskiego w województwie warmińsko–mazurskim. W chwili zatrzymania miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie - poinformowała rzecznik prasowa toruńskiej policji podinsp. Wioletta Dąbrowska.

Mężczyźni pomalowali farbą pomnik papieża Jana Pawła II, a wcześniej znieważyli w ten sposób pomnik Józefa Piłsudskiego. Drugi ze sprawców sam zgłosił się na policję. To niespełna 20-letni torunianin.

Zarzuty przedstawione mężczyznom dotyczą umyślnego uszkodzenia oraz znieważenia pomników, a także zniszczenia elewacji i wybicia okien w jednym z toruńskich liceów oraz pomalowania elewacji przy Centrum Sztuki Współczesnej. Szkody oszacowano na 20 tysięcy złotych.

Obu mężczyznom grozi wysoka grzywna oraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Torunianin został już objęty dozorem policyjnym, ma zakaz opuszczania kraju, a także musi zapłacić kilka tysięcy poręczenia majątkowego.