Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i powoli będzie spadać.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st.C do 22 st.C, miejscami na Ziemi Lubuskiej do 23 st.C; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 13 st.C do 16 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północnym wschodzie możliwy przelotny deszcz. Lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 8 st.C na północnym wschodzie do 14 st.C miejscami na zachodzie i wybrzeżu; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 7 st.C. Wiatr słaby, zmienny.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami na północnym zachodzie i południowym wschodzie wzrastające do dużego i tam słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 st.C do 24 st.C, miejscami na Ziemi Lubuskiej i w Małopolsce do 25 st.C; lokalnie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat około 19 st.C. Wiatr słaby, w zachodniej połowie kraju południowy i południowo-zachodni, we wschodniej zmienny z przewagą kierunków północnych.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna 12 st.C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą północno-zachodniego. We wtorek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 23 st.C. Wiatr słaby, zmienny.