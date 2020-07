Zdaniem okolicznych mieszkańców nie jest to dzieło ludzkich rąk. W Nadarzycach koło Wrześni (woj. kujawsko-pomorskie) pojawiły się tajemnicze kręgi w zbożu, wyglądają jak spod cyrkla. Problem ma właściciel pola, bo zboże nadaje się już do skoszenia, tymczasem do Nadarzyc ściągają miłośnicy UFO.

