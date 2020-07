Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie rosnąć.

W środę w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże ze słabym przelotnym deszczem. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami, głównie na południowym wschodzie, burze, lokalnie możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, na Podkarpaciu do 30 mm. Temperatura maksymalna od 21 st.C na północnym zachodzie do 24 st.C w centrum i 28 st.C na wschodzie Podkarpacia; nad morzem, lokalnie na Kaszubach i w dolinach karpackich 19 st.C, 20 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy przejściowo duże i tam przelotne opady deszczu. Lokalnie, zwłaszcza na południu kraju, utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 11 st.C do 15 st.C, na Suwalszczyźnie i obszarach podgórskich 9 st.C, 10 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i krańcach południowo-wschodnich przejściowo duże z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna od 20 st.C na północy i w dolinach karpackich do 22 st.C w centrum i 25 st.C, 26 st.C na południu; chłodniej gdzieniegdzie nad morzem i na Kaszubach: 18 st.C, 19 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.

W środę w Warszawie po południu zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami wzmagający się do dość silnego i porywistego, zachodni. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 14 st.C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.