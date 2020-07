Jak informuje IMGW, Europę północną oraz krańce południowo-wschodnie i południowo-zachodnie będą obejmowały niże. Reszta kontynentu znajdzie się w zasięgu wyżu z centrum nad północnymi Niemcami. Polska będzie pod wpływem tego wyżu. Z zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Reklama

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i nie będzie się zmieniać.

W czwartek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i krańcach południowo-wschodnich przejściowo duże z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna od 18 st. C, 20 st. C na północy do 23 st. C w centrum i 25 st. C, 26 st. C na południu kraju. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, jedynie na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na krańcach północnych miejscami duże i tam też wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10 st. C do 15 st. C, chłodniej w dolinach sudeckich: około 8 st. C. Wiatr słaby, jedynie nad morzem umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni, a na południowym wschodzie kraju, zmienny.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy i północnym wschodzie umiarkowane oraz przejściowo duże i gdzieniegdzie opady deszczu. Na Suwalszczyźnie i wschodzie Mazur możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 18 st. C, 19 st. C miejscami na północy i północnym wschodzie do 25 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu również dość silny, porywisty, podczas burz w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby, zachodni. W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna około 21 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.