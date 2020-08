Sąd wymierzy oskarżonej karę trzech lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny. Sąd zakazał też oskarżonej na sześć lat działalności związanej z organizacją imprez turystycznych i pielgrzymkowych – powiedział w poniedziałek PAP sędzia Jan Klocek, rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach. Oskarżona musi zapłacić 8 tys. zł grzywny i prawie 6 tys. zł kosztów sądowych.

Reklama

We wrześniu 2017 roku Maria H. która prowadziła biuro podróży we Francji zaoferowała w jednej z parafii w Sandomierzu wyjazd na pielgrzymkę do Fatimy z okazji 100-lecia objawień fatimskich. W ramach pielgrzymki, oprócz wizyty w Fatimie, było m.in. zwiedzanie Lizbony i Porto. W sumie zgłosiło się 170 osób. Jednak do pielgrzymki nigdy nie doszło. W trakcie procesu oskarżona tłumaczyła, że miała zamiar zająć się handlem alkoholem. Za zebrane pieniądze oskarżona kupiła wina i szampany. Wycieczkę chciała opłacić po sprzedaży towaru, jednak ostatecznie nie doszło to do skutku.

Wyrok nie jest prawomocny.