Jak podaje IMGW, ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami obowiązują na obszarach: woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, w zachodniej części warmińsko-mazurskiego, w centralnej i zachodniej części Mazowsza, w centralnej i południowo-wschodniej Wielkopolski, oraz wschodniej i centralnej woj. dolnośląskiego.

Temperatura maksymalna w dzień może wynieść w tych miejscach od 30 do 32 st. C., zaś nocą od 17 do 20 st.

Alerty pierwszego stopnia przed upałami z kolei dotyczą: woj. śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Temperatura w dzień będzie oscylowała pomiędzy 29 a 32 st. C., zaś w nocy między 15 a 17 st. C.

W przypadku burz, ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW wydało dla: woj. pomorskiego kujawsko-pomorskiego, śląskiego, łódzkiego, opolskiego, wschodnich części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, zachodnich i centralnych części mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu od 25 do 40 mm na metr kwadratowy, miejscami nawet do 50 mm oraz porywów wiatru do 100 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami obowiązują z kolei dla: woj. lubuskiego oraz zachodnio-centralnych części Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska. Pojawią się burze z opadami deszczu od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz wiatr wiejący do 90 km/h. Możliwy miejscowo grad.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w czasie upałów pić dużo niegazowanej wody, nosić nakrycie głowy, lekką i przewiewną odzież, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu i stosować kremy z filtrem UV. Sugeruje, aby nie wychodzić z domu bez potrzeby, a w ciągu dnia zamknąć i zasłonić okna.

RCB podkreśla, że przy wysokich temperaturach nie powinno się pić alkoholu, który odwadnia organizm. Nie wolno też zostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. Zalecane jest także unikanie wysiłku fizycznego.