Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie się wahać.

Reklama

W poniedziałek w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na Pomorzu oraz w Karpatach miejscami burze, również z gradem. W czasie burz prognozowana suma opadów do 10 mm w Karpatach i 20 mm na Pomorzu.

Temperatura maksymalna 21 stopni Celsjusza na zachodzie i północy do 25 st. na południowym wschodzie, tylko nad morzem i w kotlinach górskich od 19 do 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, zachodni i południowo-zachodni. W trakcie burz wiatr porywisty, na Pomorzu w porywach do 65 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na południu i południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, we wschodniej części wybrzeża również burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm.

Temperatura minimalna od 10 st. w kotlinach górskich i 12 st. miejscami na wschodzie do 15 st. w centrum i 16 st. nad morzem. Wiatr słaby, na południowym wschodzie zmienny, na pozostałym obszarze zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami na Pomorzu Gdańskim oraz wschodzie kraju również burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 10 mm.

Temperatura maksymalna od 21 do 23 st., tylko nad morzem i w kotlinach górskich od 18 do 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W stolicy w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 24 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy w Warszawie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 15 st. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni. We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.