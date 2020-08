Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i najpierw będzie jeszcze spadać, później zacznie rosnąć.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami na wybrzeżu, w centrum oraz na wschodzie kraju burze, możliwy grad. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C, 21 st. C na północy i w dolinach karpackich do 26 st. C, 28 st. C na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie zwłaszcza we wschodniej połowie kraju możliwe porywy do 110 km/h. W szczytowych partiach Sudetów i Tatr do 100 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i w centrum kraju zanikające burze. W czasie burz zwłaszcza na Pomorzu i w Polsce północno-wschodniej prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 12 st. C do 16 st. C, chłodniej w dolinach karpackich od 10 st. C do 11 st. C. Wiatr umiarkowany, początkowo w porywach do 65 km/h. W czasie burz porywy do 70 km/h, wysoko w górach do 110 km/h.

W czwartek, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami na Pomorzu, w centrum oraz na wschodzie kraju burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 17 st. C do 21 st. C, chłodniej jedynie w kotlinach i tam około 16 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. W szczytowych partiach Sudetów i Tatr do 80 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Suma opadów do 15 mm, zwłaszcza w czasie burz. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 90 km/h, a punktowo nawet do 115 km/h. W nocy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni. W czwartek w stolicy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Suma opadów do 15 mm, zwłaszcza w czasie burz. Temperatura maksymalna 19 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.