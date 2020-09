"Na południu Polski obowiązują ostrzeżenia IMGW Meteo pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Lokalnie spaść może do 40 mm deszczu, wiatr w porywach może osiągać 75 km/h" - poinformowało RCB na Twitterze.

Według IMGW, silne deszcze i burze mogą wystąpić w kilku województwach na południu i południowym wschodzie kraju, w pasie od Gliwic, Rybnika i Katowic, poprzez Kraków, Nowy Sącz, Tarnów i Tarnobrzeg, do Rzeszowa, Krosna i Przemyśla. Prawdopodobieństwo określono na 80 proc.

IMGW ogłosił dla tych obszarów ostrzeżenia 1. stopnia do godzin popołudniowych (do południa w Katowicach i do 17:00 w Przemyślu), co oznacza, że w tym czasie przewiduje się tam warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.