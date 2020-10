Premier Mateusz Morawiecki przekazał w czwartek, że od 10 października cała Polska będzie znajdować się w strefie żółtej; w całym kraju będzie obowiązywało zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej.

Na terenie całego kraju w lokalach gastronomicznych trzeba będzie zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2. Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia. Ponadto w strefie czerwonej lokale będą mogły być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00. Zgodnie z nowymi zasadami będzie obowiązywał limit osób na imprezach okolicznościowych: do 75 osób oraz w strefie czerwonej do 50 osób. Te zasady będą natomiast obowiązywać od 17 października.

Stanowczość premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Andrzeja Niedzielskiego, uznająca cały kraj za obszar tzw. strefy żółtej i konieczność noszenia masek, jest zjawiskiem we wszech miar oczekiwanym - mówił prof. Zembala w TVP Info. Ocenił też, że działania premiera i ministra zdrowia w sposób jasny, czytelny i stanowczy pokazały powagę i podejście rządu do problemu, jakim jest pandemia koronawirusa.

Przekonywał, że przy zachowaniu dyscypliny społecznej, za około dwa tygodnie wystąpi spadek niebezpiecznej dynamiki wzrostu ilości zakażeń koronawirusem. Zembala chwalił też rozwiązanie polegające na utworzeniu 16 szpitali referencyjnych. Dobre, prawidłowe, oczekiwane przez społeczeństwo kierunki, dobrze świadczące o rządzących - ocenił profesor.

Proszę, jako lekarz i obywatel, abyśmy problem walki z pandemią traktowali ponad podziałami, jako wyzwanie, które staje przed każdym z nas - apelował b.minister. Jak dodał, jesteśmy w trakcie rozwijającej się pandemii, dlatego - zaznaczył - należy działać z całą stanowczością.

Prof. Zembala zadeklarował, że Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest gotowe szkolić asystentów lekarzy. To są ratownicy, których wyszkolimy bardzo profesjonalnie w obsłudze respiratorów, aby wzmocnili oddziały intensywnej terapii, pracujące tam pielęgniarki, w obsłudze respiratorów - doprecyzował.

Podkreślił również, że każdy obywatel powinien w miejscach publicznych nosić maseczkę. Jak stwierdził, jest to miarą współczesnego patriotyzmu.