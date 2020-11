""Mrugnij do władzy, na pożegnanie!" W całej Polsce odbywają się protesty, ale nie każdy może wziąć w nich udział. Ten protest, odbędzie się w każdej miejscowości i na każdej ulicy w Polsce. Wystarczy, że w czwartek 5.11.2020 o godzinie 19:00, wyjdziesz na swoją ulicę lub inną, którą lubisz i "zamrugasz" (przez 15min) świeczką, latarką czy czym tam możesz na znak, że nie podobają Ci się ostatnie ruchy rządzących i to co dzieje się z naszymi prawami! Niech tego dnia rozbłyśnie każda miejscowość w Polsce! Jeśli ktoś nie może wyjść z domu może śmiało mrugać z okna czy balkonu! *Pamiętajmy o odpowiednim dystansie i stwórzmy piękną wspólną nić światła! **Przekaż dalej, żeby mrugała cała Polska!" - czytamy na stronie wydarzenia.

"Przekazuję dalej i zachęcam Państwa do wspólnego mrugania" - napisała na Twitterze Danuta Huebner.