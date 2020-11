W kilku miejscach było niezwykle gorąco. Niestety jest to fakt. Policjanci w okolicach Ronda de Gaulle’a zostali zaatakowani m.in. racami. Dosłownie walczyli w ogniu. Chuligani atakujący policjantów w zdecydowanej większości to pseudokibice - napisała na Twitterze Komenda Stołeczna Policji.

Pod spodem zamieściła nagranie, na którym widać, jak grupa osób na rondzie de Gaulle'a rzuca w kierunku funkcjonariuszy odpalone race. Wszędzie jest pełno dymu i co chwilę słychać wybuchy petard.

Na innym zamieszczonym przez KSP nagraniu pokazany jest szpaler stojących policjantów i grupę mężczyzn, którzy wykrzykują w ich kierunku wulgarne słowa. W stronę funkcjonariuszy leci wyrwana kostka brukowa i ponownie race. To tylko zaledwie 2 minuty z tego, co działo się (...), gdy atakowano policjantów. Tego zachowania nie można określić jako świętowanie niepodległości - brzmi wpis KSP nad filmem. Wśród zatrzymanych do przestępstw są osoby w wieku od 18 do 41 lat - dodała warszawska policja.

KSP w serii zamieszczonych na Twitterze filmów opublikowała też nagranie, na którym widać jak grupy osób atakują ich również na stacji Warszawa Stadion. Tym razem nagranie z kamer monitoringu na stacji Stadion Narodowy. Widzimy moment, gdy policjanci po raz kolejni są atakowani. Amunicję chuliganów stanowią kamieni - napisała KSP.

Z kolei na innym filmie widać jak niszczony jest znak drogowy. Przenosimy się teraz w inne miejsce. Jak widzimy, chuliganom (...) przeszkadzało wszystko. W tym przypadku niszczony jest znak drogowy. 17 osób spośród 36 zatrzymanych do przestępstw było nietrzeźwych - podała policja.

W środę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Mimo że - zgodnie z zapowiedziami organizatorów - miał być zmotoryzowany - wielu uczestników brało w nim udział pieszo. Podczas Marszu doszło do zamieszek; policja informowała m.in., że na rondzie de Gaulle'a w stronę policjantów poleciały kamienie i race. KSP informowała, że zgromadzenie pieszych jest nielegalne.

Jak informował w czwartek rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak, w związku z przestępstwami po środowym Marszu Niepodległości zatrzymano dotychczas 36 osób; wystawiono także ponad 260 mandatów, do sądu trafiło 420 wniosków o ukaranie. Rannych zostało 35 policjantów, a łącznie zatrzymano ponad 300 osób.