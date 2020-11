Zacznę od tego, że doceniam Twoją społeczną funkcję doradcy Prezydenta RP. Sam bardzo polegam na radach moich dorosłych córek, a nawet potrafię wsłuchać się w opinie moich wnuczek - pisze Jurek Owsiak.

Dalej przypomina, że Andrzej Duda udostępnił niedawno na Twitterze apel rodziny, w której ojciec choruje na nowotwór. Prezydent opisywał, jak podeszła do niego "młodziutka dziewczyna", która rozdawała ulotki z prośbą o pomoc. Stwierdził, że on już się przyłączył i zaapelował, aby inni zrobili to samo. - Z takimi prośbami my, jako Fundacja WOŚP, spotykamy się codziennie - pisze Owsiak.

Kilka miesięcy temu, Kingo, była szansa, aby Twój Tata mógł w sposób wyjątkowy i jedyny pomóc onkologii – chodzi o 2 miliardy złotych, które dodatkowo i nagle, jak z nieba, zostały przekazane przez większość sejmową dla Polskiej Telewizji Publicznej, a mogły być jednym podpisem zawetowane, właśnie przez Twojego Tatę. Zgodnie z propozycją mniejszości sejmowej, mogły być przekazane na wsparcie onkologii - przypomina Owsiak.

Te 2 miliardy może spowodowałyby, że rodzina szukająca pomocy znalazłaby ją w ramach powszechnej opieki zdrowotnej. Może o tym nie wiedziałaś? To teraz już wiesz.

Jeśli chciałabyś więcej wiedzieć o bolączkach polskiej służby zdrowia, a także super działaniach organizacji pozarządowych, to serdecznie zapraszam do nas do Fundacji – właśnie przygotowujemy się do 29. Finału i dodatkowa para wolontariackich rąk do pomocy zawsze się przyda - zaprasza szef WOŚP.