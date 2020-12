Choć wszyscy obawiamy się choroby, chcemy pomagać innym. W dobie pandemii rzesze wolontariuszy wspierają potrzebujących. Także wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności niosą codzienną pomoc w Polsce i za granicą. Dla zwrócenia uwagi na ich poświęcenie i zachęcenie kolejnych osób do wspierania potrzebujących, powstała kampania „Pomagaj nie tylko lajkiem”. Ambasadorzy akcji – sportowcy i wolontariusze – dzielą się w niej swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat wolontariat

Otylia Jędrzejczak opowiedziała o ludzkiej solidarność, która uchroniła ją przed utratą rekordu świata w pływaniu

Bartosz Kurek podzielił się wspomnieniem, jak odpowiedzialność za innych pozwoliła mu stać się nie tylko lepszym siatkarzem, ale i człowiekiem.

Dla Jakuba Kurakiewicza wolontariat okazał się nie tylko jednorazową przygodą, ale sposobem na życie i ideą napędzającą do działania.

Udział Marianny Pikul w wolontariacie zagranicznym pozwolił jej pokonać towarzyszącą przez wiele lat obawę przed zmianami.

Każdy lajk i udostępnienie w social mediach dające wsparcie szczytnej inicjatywie jest godne pochwały. Mamy nadzieję, ze docenicie także historie Ambasadorów kampanii i podzielicie się nimi na swoich kanałach społecznościowych.

Jak zostać wolontariuszem?

Jeśli jest w Was chęć pomagania także na inne sposoby, dołączcie do Europejskiego Korpusu Solidarności. Dzięki niemu będziecie mogli wspierać potrzebujących w Waszej lokalnej społeczności lub nieść pomoc jako wolontariusze poza granicami naszego kraju. Do wyboru jest wiele opcji, m.in.: prowadzenie warsztatów dla dzieci, działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, praca ze zwierzętami czy promowanie zdrowego stylu życia. Zapisanie się do Europejskiego Korpusu Solidarności jest banalnie proste. Zaloguj się już teraz do bazy programu, poznaj jego ofertę i skorzystaj z niej, kiedy będziesz na to gotowy.