Według dotychczasowych informacji w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia miała obowiązywać godzina policyjna. Oznaczało to, że nie można wychodzić z domu między godziną 19 a 6 rano.

Reklama

Podczas konferencji, na której premier mówił m.in. o rozpoczętych szczepieniach na koronawirusa w Polsce, poruszony został także ten temat.

Morawiecki o sylwestrze

My godziny policyjnej nie wdrażamy. Aby ona mogła być zastosowana, to państwo w większości się orientujecie na pewno, że musielibyśmy, za zgodą prezydenta oczywiście, decyzją prezydenta, wdrożyć stan wyjątkowy. Uważamy że dziś nie jest to niezbędne, gdyż ustawa o stanie zagrożenia epidemicznego daje nam niemal wszystkie instrumenty, właśnie poza tą np. godziną policyjną. Więc bardzo gorąco apelujemy o nieprzemieszczanie się, również o nieużywanie fajerwerków, o to żeby rzeczywiście ten Sylwester minął spokojnie – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w KPRM.

W sylwestra apelujemy o to, aby nie tak, jak wszystkie prawdopodobnie pamiętane przez nas poprzednie Sylwestry w życiu bawić się, cieszyć, tańczyć w gronie dużym, tylko żeby spędzić go w gronie kameralnym. Tylko różne grupy zawodowe, które rzeczywiście potrzebują móc korzystać z bazy hotelowej, będą mogły móc z nich korzystać – mówił szef polskiego rządu. Dla ogromnej większości ludności apelujemy o pozostanie w domu – dodał.

Bardzo gorąco apelujemy o nieprzemieszczanie się, nieużywanie fajerwerków, żeby ten sylwester minął spokojnie. Wiem, że to nie jest to, czego oczekiwaliśmy po sylwestrze kilka miesięcy temu, ale w tym roku tak powinno być – zaznaczył.