Jak informuje IMGW, ostrzeżenia pierwszego stopnia związanych z wystąpieniem słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź obowiązują w całej wschodniej części kraju. Strefa opadów przemieszczać się będzie z zachodu na wschód regionu.

Na zachodzie Polski obowiązują natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia o roztopach powstających w wyniku stopniowego wzrostu temperatury, wahającej się od 1 st. C w nocy do 6 st. C w ciągu dnia, wraz z towarzyszącymi im opadami deszczu, powodującymi odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Będzie wiał wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h, w porywach do 50 km/h, z południowego zachodu.

Jak informują synoptycy IMGW, w środę w ciągu dnia będzie już cieplej niż ostatnich dniach. - Front, który przynosi nam ciepłe powietrze przemieści się na wschód i w zasadzie cały kraj znajdzie się w cieplejszej masie powietrza. Ujemna temperatura maksymalna jedynie na północnym-wschodzie. Tam, w Suwałkach temperatura może wynieść ok. -1 st. Na pozostałym obszarze kraju 0 st. i powyżej 0 st. Najcieplej na zachodzie kraju - nawet do 5 st. - powiedział PAP synoptyk IMGW Kamil Walczak.