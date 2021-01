Synoptycy ostrzegają, że w tych regionach przewiduje się silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, a w porywach nawet do 80 km/h. Wiać będzie z południa.

W piątek będzie pogodnie, chociaż na zachodzie oraz południu może pojawić się więcej chmur i miejscami deszcz - zapowiada IMGW. W porównaniu z weekendowymi mrozami będzie ciepło: od 3 st. do 5 st. C na wschodzie i w centrum do 9, 10 st. C na zachodzie i południu.

Najdłużej ładnie będzie na południowym wschodzie. Tam słońce będzie świeciło również w sobotę - powiedział PAP wcześniej synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jak informuje IMGW, Europa, w tym również Polska, jest w zasięgu bardzo rozległego niżu, którego ośrodki znajdują się nad Francją i Norwegią, w strefie związanych z nim frontów atmosferycznych. Do Polski z południowego zachodu napływa ciepła, polarna morska masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 986 hPa i będzie spadać.

Deszcz ze śniegiem i zachmurzenie

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie i południu opady deszczu, w Karpatach śniegu. Temperatura maksymalna od 2 st. C na Suwalszczyźnie, około 6 st. C centrum i na Pomorzu, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, nad morzem i na południu także dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru w Karpatach do 120 km/h, w Sudetach do 90 km/h, w rejonach podgórskich Karpat do 80 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 70 km/h oraz na wybrzeżu do 60 km/h. W górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w Karpatach okresami duże i tam opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z opadami deszczu i śniegu. Miejscami na północnym zachodzie deszcz marznący powodujący gołoledź. Na północy gdzieniegdzie mgła, także osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -3 st. C miejscami na Pomorzu, około 1 st. C w centrum, do 5 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie dość silny i tam porywisty, zmienny z przewagą kierunku południowego. W Karpatach porywy wiatru do 90 km/h, w Sudetach i na Pogórzu Karpackim do 75 km/h oraz na południowym wschodzie do 60 km/h. W górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, tylko w Karpatach duże i tam opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, przechodzącymi od zachodu w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie marznący deszcz powodujący gołoledź. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm w zachodniej połowie kraju, a prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm na Pomorzu Zachodnim i w Sudetach Zachodnich. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 2 st. C do 7 st. C, tylko na południowym wschodzie miejscami od 8 st. C do 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie dość silny, miejscami porywisty, na przeważającym obszarze kraju południowy i południowo-wschodni, tylko na zachodzie i Pomorzu z kierunków północnych i zachodnich. W Karpatach porywy wiatru do 90 km/h oraz na południowym wschodzie do 65 km/h. W górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Temperatura maksymalna około 5 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W sobotę w stolicy zachmurzenie przeważnie duże i okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-wschodni.