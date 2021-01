Tym razem padło na lokatorów ul. Narbutta 20, 22, 24, 26, 30. Do awarii doszło przed godz. 12.30. Gorąca woda ma popłynąć ponownie do mieszkań ok. godz. 20.

Awaria w Ursusie, Śródmieściu, na Bielanach i Mokotowie

Wcześniej do listy czwartkowych awarii ciepłowniczych w stolicy dołączył Ursus. Tam Veolia Energia Warszawa S.A. wstrzymała dostawy ciepła do budynków przy ul. Jagiełły. Tam zakręcono kurki odcinające dopływ gorącej wody do budynków przy ul. Władysława Jagiełły 2, 4 i 12. Przywrócenie dostaw ciepła planowane o godz. 15.

Lokatorzy z Wybrzeża Kościuszkowskiego 31/33 w Śródmieściu mają zimne kaloryfery od 8.30. O tej porze Veolia wstrzymała dostawy ciepła. Kurek z gorącą wodą ma być odkręcony ok. godziny 14.

Zimno mają również od godziny 8.30 mieszkańcy bloków przy Mistrzowskiej 2 i Brązowniczej 1B na Bielanach. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest na godz. 16.

Natomiast lokatorzy budynków przy Jadźwingów 1 i 3 oraz Rzymowskiego 33 na Mokotowie zostali pozbawieni dostaw ciepła o godz. 7.50. Będą musieli wytrzymać w wychłodzonych mieszkaniach do 15. Na tę godzinę Veolia Energia Warszawa S.A. zapowiada przywrócenie dostaw ciepła.

To już kolejna awaria ciepłownicza w stolicy w tym tygodniu. W poniedziałek doszło w sumie do pięciu w okolicach ulic: Puławskiej, Dzielnej, Elekcyjnej, Górczewskiej i Kredytowej. A we wtorek 18 budynków w rejonie ul. Kabacki Dukt było bez ogrzewania.