Późnym wieczorem w środę na południowym wschodzie są możliwe jeszcze marznące opady deszczu. Będzie ślisko na Podkarpaciu i w Bieszczadach. W nocy jednak, tak jak w całym kraju, chwyci tam tęgi mróz"- ostrzegł rzecznik IMGW. W całej Polsce w nocy ze środy na czwartek bardzo niskie temperatury. Są ostrzeżenia przed mrozem i zawiejami śnieżnymi m.in dla regionów północnych. - 20 st. C na Suwalszczyźnie i w większości północno-wschodnich regionów oraz kotlinach sudeckich, a także w wyższych partiach gór. W Zachodniopomorskiem ok. - 15 st. C. Południowo-zachodnie województwa z temperaturą od -12 do - 9 st. C. W centrum Polski ok. - 12, a w pasie od Małopolskiego do Lubelskiego ok. -7 st. C - powiedział PAP Walijewski.

Obfite opady śniegu

Będzie padał śnieg. W nocy szczególnie intensywne opady wystąpią m.in. w południowych i południowo-wschodnich regionach Polski. Tam może spaść od 15 cm do 20 cm śniegu, w Bieszczadach nawet do 30 cm. Spore opady również na Pomorzu 15, 20 cm śniegu - przewiduje rzecznik IMGW. Wiatr północny, na południu, szczególnie w górach oraz w północnej części Pomorskiego może powodować zawieje i zamiecie śnieżne" - podał Walijewski i ostrzegł, że na drogach całego kraju może być bardzo ślisko.