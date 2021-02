Pijany pasażer bił i gryzł kierowcę

Do zajścia doszło we wtorek rano w autobusie linii nr 124. Po dojechaniu na pętlę kierowca chciał wyprosić z pojazdu pijanego pasażera. Ten zaczął go bić i gryźć. W obezwładnieniu napastnika pomogli inni pasażerowie.

Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali agresywnego 30-latka. Badanie wykazało, że miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna został zatrzymany do wytrzeźwienia. Odpowie za wykroczenia związane z naruszeniem porządku publicznego i nienoszeniem maseczki.

Dodatkowo, jeśli kierowca autobusu zdecyduje się złożyć zawiadomienie, będzie mu groził zarzut z Kodeksu karnego dot. naruszenia nietykalności cielesnej – powiedział Jaroszewicz.

Informacje o incydencie przekazało Radio Gorzów.