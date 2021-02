Do aresztu trafiło dwóch mężczyzn i kobieta, którzy na terenie powiatu ostrowskiego (Mazowieckie) przetrzymywali 32-latkę i zmuszali ją do prostytucji, osiągając z tego korzyść majątkową. Grozi za to do 10 lat więzienia.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej mł. asp. Marzena Laczkowska, do zatrzymania całej trójki doszło w ub. tygodniu. Miało to związek z zawiadomieniem złożonym przez 32-letnią kobietę, która poinformowała policję, że na przełomie stycznia i lutego dwóch mężczyzn w wieku 57 i 35 lat pozbawiło ją wolności. Sprawcy przetrzymywali kobietę w domu 57-latka na terenie powiatu ostrowskiego. Dodatkowo kilkukrotnie udzielali jej narkotyków – przekazała rzeczniczka. Według policji, mężczyźni wraz z ich 31-letnią wspólniczką wykorzystywali trudną sytuację życiową kobiety, zmuszając ją do uprawiania prostytucji, z czego osiągali korzyści majątkowe. Rzeczniczka przekazała, że zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów. Zarzuty 35-latek i 57-latek usłyszeli sześć zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności, udzielania środków odurzających. Ponadto starszemu z nich przedstawiono zarzut posiadania mefedronu, który mundurowi znaleźli w trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania. Mężczyźni i ich wspólniczka usłyszeli także zarzut osiągania korzyści majątkowych z uprawiania przez pokrzywdzoną prostytucji. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej wydał postanowienie o zastosowaniu wobec trojga zatrzymanych trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Za zmuszanie do uprawiania prostytucji osoby będącej w trudnej sytuacji życiowej grozi do 10 lat pozbawienia wolności.