Korea Północna rozbudowuje kluczowy zakład produkcji broni, w którym montuje rakiety krótkiego zasięgu używane przez Rosję na Ukrainie. Do takiego wniosku doszli badacze z amerykańskiego think tanku po przeanalizowaniu zdjęć satelitarnych.

Obiekt, znany jako "Feburary 11" jest częścią kompleksu maszyn Ryongsong w Hamhung, drugim co do wielkości mieście Korei Północnej, na wschodnim wybrzeżu kraju. O rozbudowie kompleksu nie informowano wcześniej.

Co widać na zdjęciach z Korei Północnej?

Zarówno Moskwa, jak i Pjongjang zaprzeczają, jakoby Korea Północna przekazała Rosji broń do użycia przeciwko Ukrainie. Oba kraje podpisały na czerwcowym szczycie traktat o wzajemnej obronie i zobowiązały się do zacieśnienia swoich więzi wojskowych. Misja Korei Północnej przy ONZ nie odpowiedziała na prośbę agencji Reutera o komentarz w tej sprawie.

Według analizy przeprowadzonej przez badaczy think tanku, zdjęcia satelitarne wykonane na początku października przez komercyjną firmę satelitarną Planet Labs pokazują coś, co wydaje się być dodatkowym budynkiem montażowym w budowie, a także nowym obiektem mieszkalnym, prawdopodobnie przeznaczonym dla pracowników. Prawdopodobnie Pjongjang rozbudowuje także wejścia do niektórych podziemnych obiektów kompleksu.

Koreańskie rakiety z zachodnich części

Według ekspertów, większość części rakiet produkowanych w Korei Północnej jest produkowana za granicą. Pracownik Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy potwierdził w CNN, że większość elementów uderzających w Ukrainę jest pochodzenia zachodniego.

Prawdopodobnie aż 70 proc. komponentów jest produkcji amerykańskiej i pochodzi od znanych firm. Wykorzystywane są również części wyprodukowane w Niemczech i Szwajcarii– powiedział. Z Korei Północnej pochodzi tylko metal, który jest podatny na szybkie utlenianie i korozję" - podkreślił.

