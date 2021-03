Do zdarzenia doszło w nocy przy al. Powstańców Wlkp. w Ostrowie Wlkp., gdzie znajduje się miejskie Centrum Aktywności Lokalnej. Tam na ścianie budynku 27 maja 2020 r., z okazji 30. rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych do rad gmin, odsłonięto tablicę, upamiętniającą tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska.

Nieznani sprawcy zniszczyli tablicę poprzez rozbicie szyby. Obok pozostawiono namalowany sprayem krzyż celtycki i list z wulgarną treścią oraz pytaniem do prezydent Beaty Klimek "gdzie jest pomnik żołnierzy wyklętych?".

Policja – jak poinformowała Michaś – zabezpieczyła wszystkie ślady z miejsca zdarzenia i nagrania z monitoringu. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nawoływania do faszyzmu i propagowania nienawiści.

Akt wandalizmu

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do świadków zdarzenia o kontakt z policją - zaapelowała rzecznik.

Zdaniem prezydent to jest akt wandalizmu, "na który nie będzie mojej zgody. Skierowano do mnie słowa wulgarne i pełne nienawiści. Zamiast rozmawiać ze sobą w poszanowaniu prawa do różnych opinii to wprowadzamy do życia publicznego takie oto treści faszyzujące, pełne mowy nienawiści, które są w Polsce zakazane" – powiedziała PAP prezydent Ostrowa Wlkp.

Beata Klimek poinformowała, że tablice upamiętniające Żołnierzy Wyklętych znajdują się w Ostrowie Wlkp. na ścianie kościoła pw. Św. Antoniego Paderewskiego, na budynkach przy ul. Sienkiewicza1 i 9.