Na północy kraju mamy już opady deszczu przechodzące w opady śniegu. Będą się one przemieszczać na południe – mówi synoptyk. Deszcze padają w pasie od Pomorza Zachodniego przez Kujawy i Podlasie. Natomiast na Mazurach i Warmii już sypie śnieg. Taka sytuacja utrzyma się wieczorem. Na północy Polski słupki na termometrach znajdują się w okolicach 0 stopni. Jedynie w Suwałkach od -2 st. do -3 st. Najcieplej na południu - ok. 4 st. C. Tam też najładniej, w miarę pogodnie. Do wieczornych spacerów może zniechęcać nas wiatr. Na północy może on być nawet bardzo nieprzyjemny, bo w porywach osiągnie 60 km/h.

Mróz na Suwalszczyźnie

Prawdziwie mroźna noc czeka jedynie mieszkańców Suwalszczyzny. Tam temperatura minimalna od –6 st. C. Trochę cieplej, choć wciąż zimno, w centrum ok. –3 st. C. Najcieplej, czyli –1 st. C na południowym zachodzie. Około 0 stopni C ma wybrzeżu. W nocy wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w porywach od 55 do 60 km/h, z upływem nocy będzie słabł.