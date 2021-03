32-latka zatrzymali funkcjonariusze z bydgoskiego śródmieścia.

Dociekliwość i empatia funkcjonariuszy pozwoliła przerwać horror, który człowiek zafundował zwierzęciu. Mowa o psie +Nelly+, który stał się obiektem przemocy. Suczka miała złamaną nogę i żuchwę w dwóch miejscach. W jej ciele znaleziono śrut - poinformował kom. Przemysław Słomski z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Poszukiwany listem gończym

Weterynarz po zbadaniu zwierzęcia stwierdził, że ma ono także powybijane z jednej strony kły. Pies został trzykrotnie postrzelony najprawdopodobniej z broni pneumatycznej.

W poniedziałek do sprawy zatrzymano 32-latka. Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności.

Wcześniej ukrywał się przed policjantami. Śledczy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili mu zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności. Podejrzany trafił już do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywać karę pozbawienia wolności za znieważenie funkcjonariusza. Teraz za swoje postępowanie będzie odpowiadać przed sądem - dodał kom. Słomski.