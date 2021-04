Europejska Agencja Leków przekazała we wtorek, że możliwy jest związek między szczepionką Johnson & Johnson przeciw COVID-19, a bardzo rzadkimi przypadkami nietypowych zakrzepów krwi przy występowaniu niskiego poziomu płytek krwi. Jednocześnie Agencja potwierdziła, że "ogólny stosunek korzyści do ryzyka pozostaje pozytywny".

O stanowisko EMA w tej sprawie i o to, ile szczepionek firmy Johnson & Johnson ma zamówionych Polska, pytany był w środę w TVP Info szef KPRM Michał Dworczyk. Mamy łącznie zamówionych kilkanaście milionów, mówię to, podając tę wielkość z pamięci. Kilkanaście milionów sztuk szczepionki Johnson & Johnson – powiedział.

"Jest pewne zamieszanie"

Rzeczywiście jest pewne zamieszanie medialne i wątpliwości, które się pojawiły wokół tej firmy, podobnie jak wcześniej wokół szczepionek firmy AstraZeneca. Mam nadzieję, że szybko minie. Tak się stało właśnie w przypadku szczepionki AstraZeneca - wskazywał.

EMA wskazała, że jest to szczepionka bezpieczna, że - oczywiście jak każdy lek - może mieć działania uboczne, ale prawdopodobieństwo wystąpienia tych działań ubocznych jest bardzo niewielkie i absolutnie korzyści wypływające z zaszczepienia przewyższają wszystkie ryzyka - zaznaczył szef KPRM.

Zaapelował również, by korzystać z możliwości szczepień. Wszystkie szczepionki są skuteczne, a im szybciej będziemy zaszczepieni – mówię tu o populacji osób pełnoletnich w Polsce – tym szybciej wrócimy do normalności, tej gospodarczej i społecznej, co myślę, że każdy przyzna, że jest dziś szalenie istotne – ocenił szef KPRM.