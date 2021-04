Sąd Okręgowy w Olsztynie zdecydował, że sprawę niedopuszczenia Pawła Juszczyszyna do orzekania ponownie rozpozna sąd w Bydgoszczy. Z kolei Juszczyszyn wniósł do sądu wniosek o kolejne zabezpieczenie - tym razem chce, by sąd wstrzymał uchwałę Izby Dyscyplinarnej zawieszającej go w pracy sędziego.

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski poinformował, że "wniosek o wszczęcie egzekucji postanowienia o dopuszczeniu sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania" rozpozna ten sam sąd, który je wydał, tj. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Reklama Sędziowie murem za Juszczyszynem. Zbiorowy protest w Olsztynie Zobacz również Z kolei sędzia Paweł Juszczyszyn wniósł do sądu następny wniosek o zabezpieczenie - tym razem prosi, by sąd "wstrzymał skuteczność i wykonalność uchwały, która zawiesiła go w czynnościach służbowych oraz obniżyła jego wynagrodzenie". To roszczenie ma dotyczyć po pierwsze – ustalenia, że uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r., podjęta w przedmiocie zawieszenia sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżenia jego wynagrodzenia o 40 proc. na czas trwania zawieszenia, nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego, a po drugie – zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna i w tym celu nakazanie obowiązanemu (zdaniem wnioskodawcy są to reprezentujący Skarb Państwa Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego) usunięcia tej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego - poinformował sędzia Dąbrowski-Żegalski. Wniosek rozpozna skład trzyosobowy Rzecznik sądu dodał, że już zapadła decyzja o tym, że wniosek ten rozpozna skład trzyosobowy. W ocenie Prezesa Sądu Okręgowego, niniejsza sprawa wymaga poszerzonej analizy stanu prawnego, zarówno prawa krajowego, jak i europejskiego, a jej precedensowy charakter może mieć znaczenie dla kształtowania orzecznictwa w sądach powszechnych. Z uwagi na szczególną zawiłość sprawy oraz jej precedensowy charakter rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów jest uzasadnione - wyjaśnił sędzia Dąbrowski-Żegalski. Dodał, że z chwilą, gdy uda się wylosować skład sędziowski do rozpoznania tej sprawy, sąd będzie miał 7 dni na wydanie merytorycznej decyzji. O ile nie zostaną złożone wnioski o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie - dodał sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Sąd w Bydgoszczy 14 kwietnia zdecydował, że olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn ma być dopuszczony do pracy. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Przełożony Juszczyszyna, tj. prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki, nie wykonał tej decyzji sądu argumentując, że ingeruje ona w uchwałę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która zwiesiła Juszczyszyna w orzekaniu. Ta decyzja jest prawomocna, dlatego prezes Nawacki poinformował, że zada w tej kwestii pytanie Sądowi Najwyższemu. 15 tysięcy złotych grzywny? Ponieważ Nawacki odmówił wykonania decyzji sądu w Bydgoszczy, Juszczyszyn i jego pełnomocnik złożyli do sądu wniosek, w którym m.in. domagają się 15 tys. zł grzywny dla Nawackiego. Wniosek ten wpłynął do sądu w Olsztynie, ale ten zdecydował, że sprawę ponownie rozpozna sąd w Bydgoszczy. Nawacki już wcześniej zapowiadał w mediach społecznościowych, że stawi się przed sądem, który będzie rozpoznawał tę sprawę. W tej kwestii ponad 40 sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie złożyło w prokuraturze zawiadomienie o możliwości przekroczenia uprawnień przez prezesa Nawackiego. W odpowiedzi na to Nawacki złożył doniesienie do prokuratury na sygnatariuszy tego listu argumentując, że zawiadomili oni organy ścigania o przestępstwie, którego nie popełniono.