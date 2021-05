Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej poinformowała, że do godz. 21 w czwartek strażacy wyjeżdżali łącznie do 538 interwencji związanych ze zjawiskami pogodowymi.

Reklama

Najwięcej interwencji odnotowano w województwie śląskim - 301. Strażacy informują, że na chwilę obecną jest tam ok. 90 zalanych posesji. W województwie małopolskim zanotowano natomiast 90 interwencji, a w dolnośląskim - 67.

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w czterech województwach na południu Polski - województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i dla części województwa podkarpackiego.

Prognozowano burze z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.