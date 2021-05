- By obniżyć stres i zadbać o samopoczucie i komfort psychiczny uczniów i uczennic zapewnijmy im wdrożenie się do ponownego funkcjonowania w systemie stacjonarnym. Z pewnością warto mieć na uwadze, że nadmiar testów, klasówek nie jest ułatwieniem w tej kwestii ani też nie będzie miarodajnym sprawdzeniem wiedzy i kompetencji uczniów - czytamy w liście świętokrzyskiego wicekuratora oświaty Katarzyny Nowackiej, skierowanym do dyrektorów szkół i nauczycieli.

4 maja tego roku po wielu tygodniach nauki zdalnej spowodowanej pandemią COVID-19 uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wrócili do nauki stacjonarnej. Od 17 maja naukę stacjonarną będą realizować uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

"Czasu jest bardzo mało"

Docierają do nas głosy zaniepokojonych uczniów, że nauczyciele będą chcieli nagle sprawdzać wiedzę. Ale obowiązuje wewnątrz szkolny system oceniania, więc można mieć tyle sprawdzianów, klasówek w jednym dniu czy tygodniu, ile jest zapisane w regulaminie. Powrót do szkół ma na celu bardziej integrację między uczniami, aby wrócili do normalności. Tego czasu jest bardzo mało, więc te obciążenia nadmierne nie są wskazane - powiedział świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik.

Kurator dodał, że po nauce zdalnej wiedza uczniów może być nierówna. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekty dotyczące dodatkowych zajęć, płatnych dla nauczycieli.

Czas realizacji tych zajęć jest przewidziany do końca grudnia tego roku. Dlatego część tych zajęć można zrealizować w tym roku szkolnym, a resztę w następnym. Zajęcia będą prowadzone w niewielkich grupach, więc te braki będzie można spokojnie wyrównać – podkreślił Mądzik, który zaapelował o rozsądne traktowanie uczniów, po ich powrocie do szkół.

Uczniowie i tak mają dużo stresu przez ten cały rok szkolny, jak i poprzedni. Nie ma więc sensu jeszcze ten stan pogłębiać. Czasu do końca roku szkolnego jest bardzo mało, a chodzi o to, aby uczniowie, nauczyciele i szkoły wracały do normalności – zaznaczył świętokrzyski kurator oświaty.