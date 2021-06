Minister przekazał, że w czerwcu rozpocznie się akcja informacyjna w szkołach na temat szczepień. Prześlemy do wszystkich szkół, do wszystkich dyrektorów z przeznaczeniem dla wszystkich wychowawców, wszystkich klas materiały informacyjne na temat szczepień, na temat etapów tych szczepień, możliwości zaszczepienia się już teraz w populacyjnych punktach szczepień, ale też na temat tego, co będzie po wakacjach - powiedział Czarnek.

Kwestionariusze i akcja w szkołach

Jak dodał, "po wakacjach w drugim tygodniu września, będziemy mieli zbieranie kwestionariuszy medycznych". Od 6 do 10 września to jest moment, w którym dyrektorzy szkół będą mogli otrzymać od wszystkich rodziców zainteresowanych uczniów szczepieniami(...) kwestionariusze medyczne - zaznaczył minister edukacji i nauki.

Poinformował, że na podstawie tego w trzecim tygodniu września zostanie przeprowadzona akcja szczepień w szkołach. Akcja szczepień w szkołach będzie uzależniona od tego, ilu chętnych będzie w poszczególnych placówkach. To znów dyrektorzy szkół będą decydować o tym, czy chcą, żeby na terenie szkoły zorganizować punkt szczepień, to jest możliwe, czy też znów uczniowie, którzy zgłoszą się do tych szczepień będą mogli zaszczepić się w populacyjnych punktach szczepień - powiedział Czarnek.