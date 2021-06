Zebrani pod urzędem mieszkańcy Borka, Skrzatek i Saczyna poinformowali, że od czwartku w ich domach nie ma bieżącej wody.

Reklama

Twierdzą, że trzeba siedzieć w domu i polować na wodę. - Nawet gdy woda jest, to leci pod bardzo małym ciśnieniem i nie dociera do mieszkańców na końcu wodociągu. Jesteśmy zmuszeni jeździć do sklepów po baniaki z wodą do picia i gotowania. Ale skąd wziąć wodę potrzebną np. do mycia czy prania - uskarżali się.

Do zgromadzonych pod urzędem wyszedł wójt gminy Godziesze Wielkie. Józef Podłużny powiedział, że brak wody w kranach wynika ze zwiększonego zużycia wody w okresie upałów. Zaapelował do mieszkańców o ograniczenie podlewania przydomowych ogródków.

Zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś włoży w ogród dużo pieniędzy, to chce o niego zadbać i musi go podlewać, ale to uderza w potrzeby niektórych mieszkańców. Na dodatek u nas dochodzi kwestia pagórkowatości terenu, więc największy dramat przeżywają mieszkający na wzniesieniach - powiedział.

W lipcu przetarg

Wójt poinformował o planach gminy związanych z budową nowego odcinka wodociągu zasilającego z Kalisza. Przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w lipcu.

- Dzięki temu w wodę zaopatrzymy zachodnią część gminy i myślę, że to rozwiąże problem - powiedział.

Po interwencji mieszkańców gminna straż pożarna ma rozwieźć duże zbiorniki z wodą przeznaczoną do mycia i prania. Pitną wodę w beczkowozach ma dostarczyć mieszkańcom Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu.